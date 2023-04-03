Прохолодна погода з опадами мокрого снігу та дощу буде щонайменше до середини квітня

Щонайменше до середини квітня у Львові та області буде прохолодна погода з опадами мокрого снігу та дощу. Потепління можливе на Великдень, однак згодом знову похолодає. Очікувана середньомісячна температура квітня 11,3 °C.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, 4 квітня на Львівщині очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

5 квітня вночі без істотних опадів. Вдень опади мокрого снігу. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

6 квітня буде хмарно, випадатиме мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Нічна температура -4 до +1°C, а вдень 1-6° тепла.

7-8 квітня опади припиняться, буде хмарно. Вітер змінного напрямку 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

«Прохолодна погода збережеться до середини квітня. На Великдень 15-16 квітня трошки потеплішає, а потім знову буде надходити прохолодна повітряна маса. Активної, теплої повітряної маси, яка би зробила гарну квітневу погоду, поки що не видно», – каже Олена Смалюх.

Очікувана середньомісячна температура квітня на рівнині 11,3° тепла, а в горах – 9° тепла. Це вище від кліматичної норми на 1,5-2 градуса. Очікувана кількість опадів в межах норми.

Зі слів Олени Смалюх, середньомісячна температура буде трошки вищою від норми за рахунок окремих теплих днів.

Синоптикиня нагадує, що найбільш небезпечними явищами погоди у квітні є заморозки на поверхні ґрунту, в нічні та ранкові години можливі тумани, ймовірність гроз, граду, злив та шквалистого вітру.

Найхолодніший квітень за останні 10 років був у 2021 році – середньодобова температура становила 5,9°, а найтепліший квітень був у 2018 році – 13,5°C. Найсухіший квітень був у 2020 році (кількість опадів становила лише 15% від норми), а найвологіший був у 2022 році – 134% від кліматичної норми).

Найнижчі температури були зафіксовані 1 та 11 квітня у 1995 році – 7,3-7,4°C. Максимальні температури були зафіксовані 30 квітня 2012 року – 28,9°C.