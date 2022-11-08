За попередніми даними, аварію скоїла 28-річна водійка автомобіля Тоyота

У понеділок, 7 листопада, у Новояворівську трапилась ДТП за участі легковика та мотоцикла. Унаслідок зіткнення 16-річний водій мотоцикла потрапив у реанімацію, його 17-річний пасажир також був госпіталізований.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась вранці 7 листопада на вул. Шевченка у місті Новояворівськ. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Тоyота, 28-річна жителька одного з сіл району, зіткнулась з мотоциклом Forte Cross під керуванням 16-річного хлопця, свого односельчанина. Внаслідок ДТП мотоцикліст та його 17-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані: водій – у реанімацію, пасажир – у травматологію.

16-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир потрапили в лікарню

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.