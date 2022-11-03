Водій спричинив зіткнення з мінівеном та мікроавтобусом, які супроводжували кортеж

Неподалік Здолбунова на Рівненщині 36-річний водій в'їхав у кортеж із тілом загиблого військового. Чому саме водій раптово виїхав на зустрічну смугу, наразі невідомо. За попередньою інформацією, він був тверезий. Внаслідок ДТП потерпілих немає, натомість значних механічних ушкоджень зазнали чотири автомобілі. За скоєне порушнику загрожує 850 грн штрафу.

Аварія сталась близько 09:00 у четвер, 3 листопада, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів», повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

«Поліцейські встановили, що 36-річний житель міста Хмельницький, водій автомобіля Kia Sorento, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив спочатку зіткнення із мінівеном та мікровавтобусом, які рухалися в кортежі, який супроводжував тіло загиблого захисника у село Івачків, а потому – з іще одним легковиком», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП було пошкоджені чотири авто. Постраждалих немає. Усі водії, згідно з оглядом на стан алкогольного сп'яніння, були тверезі.

На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих). Йому загрожує 850 грн штрафу.