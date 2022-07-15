Водій Opel Omega в'їхав у автомобіль Opel Zafira, який їхав попереду

У Луцьку патрульні виявили водія з 25-кратним перевищенням норми алкоголю. Чоловік у стані сп'яніння вчинив ДТП: він в'їхав у легковик, який їхав попереду. На порушника склали адмінпротокол, йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, аварія сталась у четвер, 14 липня, на вулиці Рівненській у Луцьку. Водій Opel Omega не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Opel Zafira, який їхав попереду.

Під час спілкування з водіями поліцейські помітили у водія Opel Omega ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на рівень алкогольного сп'яніння, на що чоловік погодився.

«Результат огляду на місці події показав результат у понад 5 проміле. Перевищення допустимої норми – у 25 разів», – йдеться у повідомленні.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.