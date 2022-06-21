Біля вокзалу в Луцьку перехожі посеред дороги заблокували п'яного водія Kia, який порушував ПДР. Про порушника патрульних повідомили самі очевидці. Тест на стан сп'яніння показав перевищення допустимої норми алкоголю в 11 разів. За п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався близько 22:00 у понеділок, 20 червня. Патрульні отримали виклик, що біля вокзалу в Луцьку водій Kia Cerato керує в стані алкогольного сп'яніння та порушує ПДР.

«Охоронці порядку виявили вказаний автомобіль, якого вже посеред проїзної частини зупинили громадяни. Під час спілкування з 45-річним керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні. Чоловік погодився пройти тест на стан сп'яніння. Драгер показав 2,3 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.