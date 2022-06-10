Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні ушкодження

У Луцьку 40-річна водійка Lexus спричинила ДТП за участю трьох автомобілів. Жінка, порушивши ПДР, в'їхала у три припарковані автомобілі. За ДТП їй загрожує штраф 850 грн.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у четвер, 9 червня, в 55 мікрорайоні Луцька. Поліція отримала повідомлення про ДТП за участі чотирьох автомобілів.

«Водійка Lexus не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила наїзд на припарковані транспортні засоби. А саме Mercedes-Benz, Renault Sandero та Ford Focus», – йдеться у повідомленні.

Відтак всі автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На водійку Lexus склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За це їй загрожує штраф 850 грн.

«Патрульні вкотре закликають водіїв бути уважними під час руху та під час паркування. Адже навіть маленьке порушення може призвести до негативних наслідків», – додають у патрульній поліції.