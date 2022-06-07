Таксист, який їхав за кермом автомобіля Skoda, мало не наїхав на мотоцикліста у районі старого міста

У Луцьку перехожі затримали п'яного 37-річного таксиста, який мало не наїхав на мотоцикліста. Чоловіка затримали випадкові очевидці інциденту та викликали на місце патрульних. Огляд на стан сп'яніння показав перевищення норми алкоголю майже в п'ять разів. За п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 6 червня, в районі старого міста. Патрульним надійшло повідомлення про те, що водій Skoda ледве не здійснив наїзд на мотоцикліста. Водія затримали перехожі.

«Поліцейські оперативно прибули на місце події та виявили громадян, які надали пояснення про те, що водій Skoda керував у стані алкогольного сп’яніння. Мало того, водій є таксистом, який керував автівкою із логотипом служби таксі», – йдеться у повідомленні. Про яку саме службу таксі йдеться, в патрульній поліції не уточнюють.

Відомо, що чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння у медзакладі, результат був позитивний. У коментарі ZAXID.NET речниця патрульних Валентина Мельник уточнила, що тест показав 0,99 проміле, що в п'ять разів перевищує норму. Також відомо, що таксисту 37 років.

На водія склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає штраф 17 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на один рік.