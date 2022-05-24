Вночі у Луцьку патрульні виявили п'яного 25-річного водія Opel. Про порушника, який просто за кермом розпивав алкогольні напої, поліцію повідомив очевидець. Виявилось, що водія вже не вперше в цьому році затримують на п'яному керуванні, на цей раз йому загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, водія затримали вночі у вівторок, 24 травня. До поліції надійшло повідомлення, що на одному з проспектів у Луцьку водій Opel Meriva розпиває алкогольні напої і при цьому керує автомобілем.

«Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили 25-річного водія. У чоловіка патрульні вбачали ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич спочатку погодився пройти огляд у медзакладі, однак згодом відмовився. Однак це не дозволяє уникнути відповідальності, тим паче, що водій вже вдруге за рік сів за кермо у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні.



Відтак на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування у стані сп’яніння). Водію загрожує штраф 34 тис. грн та позбавлення водійських прав на три роки.