Алкотест зафіксував показник 2,43 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму

У Луцьку патрульні виявили п'яного водія мікроавтобуса, який порушив ПДР. Чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку, тож його зупинили поліцейські. Алкотест показав, що рівень алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму в 12 разів. За керування у стані сп'яніння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, порушника виявили у неділю, 5 червня, на одному з проспектів у Луцьку. Патрульні помітили, що водій автомобіля ГАЗ-2705 не виконав вимогу дорожнього знаку 4.1 (рух прямо).

Під час спілкування з 55-річним водієм правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти тест на місці. В результаті драгер показав 2,4 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Йому загрожує штраф 17 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на рік.