Сергій Шкорбатюк очолює парафію села Колмів Берестечківської громади

Горохівський райсуд оштрафував на 17 тис. грн священика УПЦ МП Сергія Шкорбатюка, який вчинив п'яну аварію. У квітні цього року чоловік сів за кермо, перебуваючи у стані сп'яніння, під час поїздки не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Драгер зафіксував у нього семикратне перевищення норми алкоголю.

У протоколі зазначено, що аварія сталась вночі 26 квітня між селом Мерва та містом Берестечко. Водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав у кювет. Поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест на місці, на що він погодився. Драгер показав 1,5 проміле, що в сім разів перевищує допустиму норму.

У суді чоловік свою провину визнав та просив суворо не карати. Обставини ДТП він підтвердив, однак не пояснив, чому вживав алкоголю перед поїздкою.

Суддя Василь Сметана визнав чоловіка винним у порушенні одразу двох статей КУпАП: ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Священику призначили 17 тис. грн штрафу, також йому заборонили керувати транспортом протягом року.

На сайті волинської єпархії УПЦ МП зазначено, що Сергій Шкорбатюк є настоятелем Свято-Миколаївського храму села Колмів Берестечківської громади. У 2019 році митрополит Нафанаїл вручав йому церковну нагороду: хрест із прикрасами.