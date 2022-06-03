На сесії зареєструвались лише 24 депутати, коли для кворуму необхідно 33

Депутати чотирьох фракцій Рівненської облради проігнорували сесію, на якій мали розглянути проект рішення про заборону діяльності УПЦ МП. Йдеться про партії «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє». Всього на сесії зібрались 24 депутати, коли для кворуму необхідно 33. Через нестачу голосів сесія не змогла розпочати свою роботу.

Зазначимо, що ініціаторами цієї позачергової сесії стала третина депутатів облради. Приблизно стільки ж і прийшли на засідання. Загалом на сесії зареєстрували 24 депутати з 64. Як додає Суспільне, на засідання не прийшли депутати партій «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь», «За майбутнє». Натомість у повному складі були ЄС та Радикальна партія, а також майже у повному складі «Свобода».

Перед тим, як розпочати процедуру реєстрації, голова Рівненської облради Сергій Кондрачук запропонував подивитись декілька відео. На одному з них було зафіксовано, як у монастирі в селі Городок на Рівненщині священнослужителі співають пісні про Росію. У одній з пісень був заклик «встань за веру, русская земля».

Голова облради Сергій Кондрачук розповів, що 30 травня відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому підтвердили, що проект рішення про заборону УПЦ МП є «актуальним і дієвим».

«Питання заборони московського патріархату – це не питання Бога чи віри. Це не питання свободи релігії. Це питання національної безпеки», – зазначив він. Також він додав, що проект розглянуть на одному з наступних засідань.

Додамо, що проект рішення передбачає звернення до Верховної Ради та Рівненської ОВА. У парламенту проситимуть прийняти закон, який заборонить УПЦ МП в Україні. У Рівненської ОВА вимагатимуть наступне:

розглянути питання про скасування в установленому законодавством порядку статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Рівненської області;

здійснити перевірку дотримання умов охоронних договорів користувачами – релігійними громадами на території Рівненської області;

забезпечити проведення інвентаризації нерухомого та рухомого культового майна, що становить історичну та культурну цінність.

Натомість у рівненській єпархії УПЦ МП заявляли, що подібні рішення, пов'язані з забороною або примусовим переведенням в ПЦУ, є «незаконними і несуть кримінальну відповідальність».