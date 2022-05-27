У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від РПЦ. Про це повідомляється на сайті УПЦ.

Собор, який відбувся в Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії РФ проти України і ухвалив низку важливих рішень.

Собор засудив війну і виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться у повідомленні.

В той же час, Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття».

У другій частині свого звернення УПЦ заявляє про «відсутність єдності в українському православ’ї». Священослужителі скаржаться на нібито «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Через це представники УПЦ закликають духовенство з ПЦУ до діалогу.