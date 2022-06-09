Що саме змусило священика змінити своє рішення, наразі невідомо

Настоятель Свято-Благовіщенського храму в Луцьку Володимир Літвенчук після переходу в Православну церкву України повернувся в УПЦ МП. Де він служитиме, наразі невідомо, оскільки релігійна громада храму ще 15 травня вирішила покинути УПЦ МП. Наразі сам священик цю інформацію не коментує.

Про його повернення повідомили на сайті інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП. Зазначається, що Володимир Літвенчук «приніс покаяння за ухилення в розкол». «Протоієрей Володимир Литвенчук, настоятель Благовіщенського храму Луцька, заборонений у священнослужінні у травні 2022 року за ухилення у розкол, приніс покаяння. Він був відновлений в УПЦ у статусі настоятеля ставропігійної парафії у місті Луцьк», – йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію в коментарі ZAXID.NET підтвердив прес-секретар Волинської єпархії Віктор Аніпко, однак зазначив, що деталей не знає. ZAXID.NET також намагався сконтактувати з Володимиром Літвенчуком, але він не відповідає на дзвінки і не відписує у месенджері.

Громада Свято-Благовіщенського храму в Луцьку проголосувала за перехід в ПЦУ 15 травня. Священик Володимир Літвенчук підтримав це рішення. 16 травня у своєму Facebook він публікував указ Епіфанія про прийняття громади в Православну церкву України.

За декілька днів до переходу Володимир Літвенчук відкрито висловлював своє невдоволення рішеннями синоду УПЦ.

«Ми всі очікували певних змін у діях і поглядах по відношенню до загарбників нашої Батьківщини і тих, хто їх благословляв і підтримував. Ні Путіна, ні Кіріла вони не згадують і не засуджують, а це означає, що ніякого напрямку про відокремлення від Російської церкви і йти мови не буде», – зазначав він.

21 травня Володимир Літвенчук у Facebook змінив інформацію у профілі та зазначив, що він працює в «Православній церкві України». Позначку він не змінив досі.

Додамо, що парафія Свято-Благовіщенського храму була першою в Луцьку, яка вирішила покинути УПЦ МП. Загалом від початку повномасштабної війни на Волині до ПЦУ перейшли 35 парафій.

Раніше подібна історія сталась на Тернопільщині, де священик Федір Мартинюк заявив про готовність перейти в ПЦУ разом зі своєю парафією, але за декілька днів змінив своє рішення.