Ще 23 травня Федір Мартинюк був готовий перейти в ПЦУ разом з громадою, а вже 26 травня УПЦ МП видала заяву про те, що він покаявся за розкол

Священик з Тернопільщини Федір Мартинюк повернувся в УПЦ МП після переходу в Православну церкву України. Рішення про зміну підпорядкування громада села Дзвиняча на Тернопільщині прийняла 22 травня, з ним погодився і священик. Втім, за декілька днів прес-служба УПЦ МП опублікувала заяву, у якій зазначено, що священнослужителя знову прийняли до Московського патріархату.

У заяві від 26 травня йдеться, що настоятель Хресто-Воздвиженського храму села Дзвиняча Федір Мартинюк покаявся за «розкол».

«Заборонений у священнослужінні клірик Тернопільської єпархії протоієрей Феодор Мартинюк приніс покаяніє за перехід в розкол і знову прийнятий в лоно Української Православної церкви», – йдеться у заяві, підписаній секретарем єпархії Стефанієм Баланом.

23 травня тернопільська єпархія ПЦУ повідомляла, що релігійна громада села Дзвиняча Кременецького району разом зі священиком вирішила покинути УПЦ МП. Тоді зазначалось, що Федір Мартинюк був другим священиком Московського патріархату на Тернопільщині, який прийняв рішення перейти в ПЦУ.

«Він став другим священником УПЦ МП на Тернопільщині, котрий перейшов до ПЦУ з часу її створення і надання Томосу. Першим був ієрей Олег Шліхта, який ще в лютому 2019-го разом із парафією Іверської ікони Божої Матері села Крогулець на Шумщині перейшов у лоно помісної церкви», – заявляли в ПЦУ.

Що змусило священнослужителя змінити свої плани, наразі невідомо. Як зазначили на сайті тернопільської єпархії ПЦУ, вже 27 травня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор представив нового настоятеля храму села Дзвиняча. Ним став протоієрей Ігор Кубишин, який раніше служив у Вінницькій єпархії.