Судячи з фотографії, водій автомобіля також наїхав на дитячий візочок

У селі Чотирбоки на Хмельниччині 39-річний п'яний водій збив двох жінок та дворічну дівчинку. Внаслідок наїзду всі троє отримали травми. Водія затримали, йому загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 16:00 у четвер, 14 липня. В селі Чотирбоки Леньковецької громади 39-річний водій Volkswagen Jetta наїхав на двох жінок та маленьку дитину.

Травм зазнала 46-річна місцева мешканка, її 27-річна донька та дворічна онука. Медики надали їм першу допомогу, наразі їхній стан оцінюють як задовільний.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, а автомобіль вилучили на арештмайданчик. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило тілесні ушкодження середньої важкості).

У разі доведення вини 39-річному водієві загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права сідати за кермо до п'яти років.