Чоловік перебував за кермом п'яним і не помітив двох пішохідок із дитячим візочком

39-річного мешканця Шепетівського району засудили до одного року ув’язнення та заборонили сідати за кермо протягом трьох років за наїзд на двох жінок із дитячим візком. ДТП сталася влітку 2022 року: двоє жінок з 2-річною дитиною йшли до сільської ради за гуманітарною допомогою, коли раптово автомобіль Volkswagen Jetta почав здавати назад. Внаслідок наїзду машини усі троє отримали травми. У суді чоловік свою вину визнав і пояснив, що сів за кермо п’яним.

Про вирок 39-річному мешканцю Шепетівського району у вівторок, 8 листопада, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Аварія сталася 14 липня 2022 року в селі Чотирбоки біля місцевого магазину. 46-річна місцева мешканка з 27-річною донькою та 2-річною онукою, які є переселенками, йшли до сільської ради за гуманітарною допомогою.

«Жінки бачили, як біля магазину на узбіччі зупинився автомобіль, а потім різко почав рухатися заднім ходом, прямо на них. Бабуся почала викручувати візок з онукою в сторону й кричати до водія, аби той зупинився. Проте автомобіль перестав рухатися тільки тоді, коли наїхав на пішохідок», – йдеться у повідомленні суду.

Внаслідок аварії обидві жінки отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (переломи кісток, садна, гематоми, рани), дівчинка – легкі травми (садна на голові й тілі). У суді 39-річний водій свою вину визнав, розповів, що сів за кермо п’яним, аби відвезти товариша, якому належить автомобіль, додому. На перехресті у Чотирбоках зупинився біля магазину, щоб купити хліба, але передумав і почав розвертатися. Проїхав метрів 20-25 заднім ходом та зупинився, бо відчув, що щось стукнуло. Сказав, що не надавав допомоги постраждалим, бо не знав як. Наразі відшкодував їм 74 тисячі гривень завданої шкоди.

Відтак Шепетівський міськрайонний суд визнав 39-річного водія винним за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) та призначив йому один рік ув’язнення з позбавленням права керування автомобілями на три роки. Обвинувачений ще може оскаржити вирок в апеляційному суді.