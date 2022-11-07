За попередніми даними, у салоні перебували 14 пасажирів

Внаслідок аварії з автобусом «Богдан» в Івано-Франківську постраждали 14 пасажирів. Попередньо відомо, що ДТП сталася на вулиці Тисменицькій, автобус врізався у дерево. Двоє постраждалих були затиснуті між конструкціями автобуса, їх деблокували рятувальники. Наразі усіх пасажирів доставили до лікарні для проведення обстеження. Про причини ДТП поки нічого не повідомляється: на місці працює поліція.

Як повідомила прес-служба ДСНС Прикарпаття, аварія сталася ввечері понеділка, 7 листопада. Виклик про ДТП на вулиці Тисменицькій надійшов рятувальниками о 17:04.

«На вулиці Тисменицькій автобус «Богдан» в’їхав в дерево. Двох осіб було затиснуто конструкціями автобуса. Рятувальники, прибувши до місця ДТП, деблокували двох постраждалих з салону автобуса.Також від'єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання загорянню», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що, за попередніми даними, на момент ДТП в автобусі перебували 14 людей, їх усіх госпіталізували до лікарні для обстеження. Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.