Рятувальники деблокували 37-річного водія з понівеченої машини

Водій пікапа Toyota Tacoma не впорався з керуванням і з’їхав з дороги у гірську річку на Закарпатті. Постраждалого із салону авто діставали рятувальники. Чоловікові надали медичну допомогу. У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що берег у місці ДТП порослий густими кущами, які зупинили пікап від подальшого падіння у воду.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, аварія сталася між селами Горінчово та Березово Хустського району вдосвіта у неділю, 6 листопада. Виклик про ДТП на дорозі в напрямку Хуста рятувальники отримали о 04:20.

«Водій автомобіля Toyota Tacoma не впорався з керуванням та з’їхав у гірську річку. Рятувальники, що прибули за викликом вивільнили чоловіка з авто та передали фахівцям екстреної медичної допомоги. Далі потерпілого госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Берег річки Ріка в Хустському району заріс густими кущами і деревами

У прес-службі ДСНС ZAXID.NET уточнили, що за кермом Toyota Tacoma перебував 37-річний мешканець села Іза. «Берег на відрізку дороги дійсно стрімкий і порослий деревами та кущами, якій й зупинили водія. Деблокування потерпілого проводило чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини з Хуста», – зазначила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП. У прес-службі поліції Закарпатської області ZAXID.NET зазначили, що, за попередніми даними, водій за кермом перебував тверезим. На водія склали протокол за вчинення аварії.