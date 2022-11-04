Зараз юнак перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до трьох років ув'язнення

Поліція затримала 18-річного водія ВАЗ, який у Берегові спричинив ДТП і втік з місця аварії. Внаслідок аварії постраждали троє неповнолітніх пасажирів автомобіля, усіх їх доставили до лікарні. Поліція встановила, що юнак підвозив підлітків додому, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після аварії 18-річний водій втік, але його вдалося виявити і затримати на сусідній вулиці. За даними правоохоронців, хлопець за кермом перебував п'яним. За скоєне йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 4 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася близько 19:00 у четвер, 3 листопада між вулицями Чернишевського та Довжа у Берегові. Про ДТП поліції стало відомо після виклику медиків про те, що до лікарні доставили трьох підлітків із травмами внаслідок автомобільної аварії.

«Водія ВАЗ-2105 на місці події не було. Проте вже за лічені хвилини поліцейські розшукали його неподалік від місця аварії, на сусідній вулиці. Виявилося, що 18-річний водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У автомобілі перебували троє неповнолітніх пасажирів: двоє хлопців віком 13 та 17 років, а також 14-річна дівчина. Своїх молодших товаришів, мешканців Берегова та села Кідьош, юнак саме підвозив додому», – йдеться у повідомленні поліції.

Юнака перевірили на алкоголь, у його крові виявили виявлено 1,3 проміле алкоголю, що у понад 6 разів перевищує допустиму норму. Зараз 18-річний водій перебуває у СІЗО. Травмовані пасажири – у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння). Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.