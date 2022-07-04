38-річний водій ВАЗ перебуває у СІЗО, йому загрожує до 10 років тюрми

У Шепетівці 38-річний водій ВАЗ збив 87-річну жінку, яка переходила дорогу. Потерпіла загинула на місці аварії, водій втік із місця ДТП. Поліція затримала чоловіка через годину після скоєння аварії. Виявилося, що на момент вчинення аварії чоловік перебував за кермом п’яним. Водій ВАЗ наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як у понеділок, 4 липня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, аварія сталася ще у суботу, 2 липня, у Шепетівці. Водій ВАЗ-2101, 38-річний місцевий мешканець, на швидкості збив 87-річну жінку, яка переходила дорогу. Від травм потерпіла загинула на місці, водій – втік.

«Упродовж години після ДТП поліцейські розшукали і затримали водія. Перевірка показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого). 38-річний мешканець Шепетівки наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.