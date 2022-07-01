Чоловік, перебуваючи за кермом Skoda Octavia, наїхав на мешканця селища Понінка і втік з місця

У селищі Понінка на Хмельниччині 39-річний п'яний водій на смерть збив пішохода і втік. Від травм 40-річний потерпілий загинув на місці. Щоб затримати порушника, поліція оголосила план «Перехват», згодом його знайшли за 8 км у місті Полонне. За скоєне водієві загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 20:00 у четвер, 30 червня, на вулиці Боженка в селищі Понінка. 39-річний водій Skoda Octavia наїхав на місцевого мешканця та втік з місця. Постраждалий пішохід загинув на місці.

«Після отримання повідомлення про подію керівництвом поліції на території району було введено план «Перехват». За деякий час поліцейські розшукали і затримали зловмисника в місті Полонному. Перевірка показала, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Йому загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі вирішується питання про вручення водієві підозри та обрання запобіжного заходу.