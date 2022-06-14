Водій Renault, злякавшись відповідальності за свій вчинок, втік з місця ДТП

У Нетішині на Хмельниччині поліція затримала 32-річного водія, який протаранив бетонний паркан та втік. Після затримання з'ясувалось, що чоловік п'яний, однак він запевнив, що пив алкоголь вже після аварїі. На нього склали три протоколи, водієві загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у понеділок, 13 червня, в місті Нетішин. Правоохоронцям надійшло повідомлення, що невідомий водій в'їхав у бетонну огорожу, пошкодив її та втік з місця.

Слідчі встановили, що за кермом автомобіля перебував 32-річний місцевий мешканець. «Він не впорався з керуванням і протаранив бетонну огорожу. Щоб уникнути відповідальності, залишив авто на місці, а сам утік, прихопивши з собою номерний знак», – повідомляють деталі ДТП у поліції.

Коли чоловіка знайшли, він перебував у стані сп’яніння. Втім, він заявив, що вживав алкоголь вже після ДТП. Водночас він визнав провину у скоєнні аварії.

На порушника поліцейські склали три адмінпротоколи: за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження), ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), ч.4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю після ДТП). Йому загрожує 34 тис. грн штрафу з позбавленням права сідати за кермо на три роки.