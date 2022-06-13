Аварія сталась ввечері на трасі «Красилів–Старокостянтинів–Антоніни»

На Хмельниччині внаслідок зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099 загинув 17-річний мопедист. Відомо, що на мопеді також їхав 22-річний юнак, він вижив. Водія автомобіля затримали, поки поки поліція не повідомляє, чи саме він спричинив ДТП.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 20:00 у суботу, 11 травня. На трасі «Красилів–Старокостянтинів–Антоніни» зіткнувся автомобіль ВАЗ-21099 з причепом та мопед Forte. Судячи з фото з місця події, удар був такої сили, що причеп автомобіля перекинувся.

Внаслідок удару один з мопедистів, 17-річний мешканець Красилівської громади, отримав важкі травми. Його доправили у реанімацію місцевої лікарні, але врятувати не змогли. Ще один 22-річний мопедист отримав травми.

Відомо, що за кермом автомобіля перебував 46-річний мешканець села Дружне. Він серйозних тілесних ушкоджень не отримав.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Поліція затримали водія ВАЗу. Хто саме спричинив аварію, та чи перебував хтось із водіїв у стані сп'яніння, встановлюють слідчі.