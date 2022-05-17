Водій та пасажири автобуса, який потрапив у ДТП, не постраждали

Неподалік міста Славута на Хмельниччині зіткнулись легковик Geely та автобус. Внаслідок аварії загинув 22-річний водій та 34-річний пасажир легковика. Хто саме спричинив ДТП, встановлює поліція. Наразі відомо, що пасажири та водій автобуса не постраждали.

Аварія сталась у понеділок, 16 травня, близько 11:00 на трасі «Рівне–Старокостянтинів» поблизу міста Славута. Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, зіткнулись автомобіль Geely під керуванням 22-річного місцевого жителя з автобусом Mercedes, за кермом якого перебував 34-річний житель Шепетівки.

У результаті ДТП водій та 36-річний пасажир легковика від отриманих травм загинули на місці події. Водій та пасажири автобуса не травмувались.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.