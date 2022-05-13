Тракторист перевищив допустиму норму алкоголю у майже 10 разів

У селі Вільхівці Хмельницької області 39-річний тракторист із польової дороги перекинувся у місцевий став. Внаслідок аварії постраждали двоє людей – водій і його 40-річний пасажир. За даними поліції, тракторист перебував за кермом п’яним: він перевищив допустиму норму алкоголю у майже 10 разів. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася у четвер, 12 травня, близько 18:30. на польовій дорозі у селі Вільхівці поблизу місцевого ставу. П’яний тракторист не впорався із керування та перекинув трактор у воду.

«39-річний місцевий житель, керуючи мінітрактором, не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою «Драгера» показала 1,92 проміле», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що внаслідок ДТП постраждав і 39-річний тракторист і його 40-річний. Обох потерпілих із травмами доставили до місцевої лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років позбавлення волі з із забороною керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.