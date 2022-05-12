П'яний майор поліції на світлофорі збив двох жінок

ДБР затримало майора поліції, який збив двох пішоходів на світлофорі у Старокостянтинові. За даними правоохоронців, поліцейський за кермом був сильно п’яним та перевищив допустиму норму алкоголю у 12 разів. Потерпілі – двоє жінок віком 36 та 66 років – отримали численні травми, наразі вони перебувають у лікарні. За скоєне майору поліції загрожує до п’яти років ув’язнення.

Інформацію про затримання майора поліції за п’яну ДТП у Старокостянтинові ZAXID.NET підтвердила речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук. За її словами, інцидент стався ввечері середи, 11 травня, на вулиці Острозького. За кермом авто перебував майор Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

«Близько 16:00 правоохоронець на власному авто виїхав на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на пішоходів. У результаті аварії двоє жінок 36 та 66 років отримали численні забої та переломи», – зазначила Катерина Герасімук.

Також у коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що наразі потерпілі перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. За результатами перевірки, у водія виявили 2,5 проміле алкоголю, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення майору поліції про підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За скоєне поліцейському загрожує позбавлення волі до трьох років із забороною керувати авто до п’яти років.