За даними правоохоронців, водій за кермом перебував тверезим

В Івано-Франківську 18-річний водій BMW наїхав на 74-річного пішохода та втік з місця ДТП. Потерпілого доставили до лікарні. Водія поліція розшукала менше, ніж за 30 хвилин. За даними правоохоронців, він перебував за кермом тверезим.

За інформацією прес-служби поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері вівторка, 10 травня, на вулиці Незалежності. правоохоронці встановили, що автомобіль BMW здійснив наїзд на 74-річного пішохода та втік з місця аварії. Потерпілого із травмами доставили до лікарні.

«Менш аніж за пів години правоохоронці встановили та розшукали автомобіль BMW та 18-річного водія. Ним виявився мешканець Івано-Франківська. Водія освідчили на стан сп'яніння, результат – тверезий», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати транспортними засобами.