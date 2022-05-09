За даними поліції, водій Renault Kangoо перебував за кермом тверезим

35-річний водій у Коломиї перевищив швидкість і перекинув автомобіль Renault Kangoo. Внаслідок ДТП травми отримав і сам водій, і його 7-річний пасажир (невідомо, ким саме доводиться цей хлопчик водію). Обох постраждалих доставили до лікарні. За даними поліції, водій авто за кермом перебував тверезим.

Як у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про ДТП на вулиці Франка у Коломиї правоохоронці отримали о 14:30 неділі, 8 травня.

«Поліцейські з’ясували, що 35-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та з’їхав у кювет», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП 35-річного водія та його 7-річного пасажира з травмами доставили до лікарні. Правоохоронці перевірили чоловіка на стан сп’яніння, – за кермом він перебував тверезим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати транспортними засобами.