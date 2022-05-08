Водій SEAT Ibiza зламав світлофор, на щастя, обійшлося без жертв

У неділю вночі, 8 травня, у Львові 48-річний водій легковика SEAT Ibiza заснув за кермом та врізався в світлофор на просп. Червоної Калини.

За інформацією «Львівавтодору», ДТП сталася на просп. Червоної Калини біля верхнього «Шувару». З'ясувалося, що водій заснув за кермом і врізався у стійку світлофорного об’єкта, яка від удару впала. На щастя, обійшлося без жертв. Після обіду у неділю роботу світлофора відновили.

Водій заснув за кермом і врізався в світлофор (фото поліції та ЛМР)

«Внаслідок ДТП на пр. Червоної Калини було пошкоджено транспортний та пішохідний світлофори, світлофорну опору, кнопку виклику пішоходів і мережу кабелів. Зранку наші працівники провели аварійно-відновлювальні роботи і відновили стійку світлофора», – розповіли в «Львівавтодорі».

У патрульній поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 3:45 ночі. 48-річний водій SEAT Ibiza з Перемишлян, який протаранив світлофор, виявився тверезим. Він пояснив поліцейським, що задрімав за кермом.