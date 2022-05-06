Один з п'яних водіїв працює таксистом

За останню добу львівські патрульні виявили двох нетверезих водіїв, які спричинили ДТП. Один з них працює таксистом, він наїхав на бордюр і перекинувся, а інший – пошкодив три припарковані авто. В обох виявили велику дозу алкоголю, що в понад 11 разів перевищувала норму.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, у четвер, 5 травня, на вул. Чукаріна нетверезий 41-річний львів’янин на автомобілі Ford Fiesta і наїхав на три припарковані автомобілі. Не зупинившись, він поїхав далі. Патрульні знайшли втікача, у нього були очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 2,23 проміле, 11 разів перевищує дозволену норму.

На порушника склали одразу п’ять протоколів – два за скоєні ДТП, два за втечу з місць ДТП і за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

П'яні водії вчинили ДТП у Львові

Ще однин п’яний водій вчинив ДТП вночі на 6 травня на перехресті вулиць Героїв УПА та Кульпарківська. 48-річний львів’янин керував автомобілем Dacia Logan в стані алкогольного сп‘яніння і не впорався з керуванням. Чоловік працює таксистом. Він здійснив наїзд на бордюр, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Порушник погодився пройти перевірку на алкотестері Drager. Результат – 2,38 проміле. Він отримав протоколи за скоєну ДТП та нетверезу їзду.

На щастя, в цих ДТП ніхто не постраждав.

З початку року на території Львівської області зареєстрували 145 ДТП за участю нетверезих водіїв. З вини п’яних водіїв травмувалася 31 людина, ще двоє загинули.