П'яний водій службового автобуса в‘їхав в автомобіль Audi Q8

У четвер, 21 квітня, на вул. Під Дубом у Львові службовий автобус підприємства «Фуджікура» спричинив ДТП з легковиком Audi Q8. У результаті виявилося, що водій автобуса був п’яний.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 16:00 на вулиці Під Дубом. Водій службового автобуса підприємства під час здійснення маневру не переконався у його безпечності та в'їхав в автомобіль Audi Q8, який рухався суміжною смугою.

Під час спілкування з 64-річним водієм автобуса поліцейські помітили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат – 0,34 проміле.

Патрульні склали на порушника два протоколи – за порушення ПДР (ст. 124 КУпАП) та за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Інформацію про те, чи в момент ДТП автобус їхав з пасажирами, в поліції не повідомили.

Правоохоронці не розголошують, водій якого саме підприємства їхав п’яним за кермом. За даними ZAXID.NET, це був водій службового автобуса підприємства «Фуджікура».