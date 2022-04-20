Львівські патрульні зупинили водія у нетверезому стані з вдесятеро разів перевищеною нормою алкоголю. Він запропонував поліцейським 100 доларів, щоб відкупитися від протоколу. Тепер йому, крім адміністративної відповідальності, загрожує ще й кримінальна.

Автомобіль Mazda 626 зупинили близько 1 ночі 20 квітня на вулиці Кульпарківській. У водія, 30-річного львів’янина, помітили очевидні ознаки алкосп’яніння. Перевірка на Drager показала результат 2,13 проміле. Патрульні почали оформляти протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

«Правопорушник, натомість, почав пропонувати неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США. На попередження інспекторів про кримінальну відповідальність не відреагував», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Водій хотів уникнути відповідальності за нетверезе водіння (фото патрульної поліції)

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловікові загрожує відповідальність за ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).