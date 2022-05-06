За два місяці п'яні водії на Львівщині спричинили 31 ДТП

Низка львівських громадських організацій звернулися до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького з проханням підписати розпорядження про вилучення автомобілів у п’яних водіїв на користь ЗСУ. Такі заходи щодо нетверезих водіїв вже діють у шести областях.

У відкритому зверненні зазначається, що, незважаючи на війну, чимало водіїв їздять за кермом у нетверезому стані. Так, з 24 лютого патрульні Львівщини склали 492 протоколи на п’яних водіїв за ст. 130 КУпАП. За цей час з вини п’яних водіїв в області сталася 31 ДТП, в якій одна людина загинула, ще троє були травмовані.

Розпорядження про вилучення автомобілів у п’яних водіїв вже діють у шести областях – Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській. За даними активістів, на Рівненщині з початку березня вже вилучили понад 200 автомобілів.

«У зв’язку з цим просимо вас видати аналогічний наказ (чи інший нормативно-правовий акт), який би не тільки посилив протидію пияцтву за кермом, але і допоміг би забезпечити Збройні сили України транспортними засобами, яких так бракує у військовий час», – сказано у зверненні активістів до Максима Козицького.

Відкрите звернення поширила організація Pitbull Lviv, члени якої полюють на нетверезих водіїв. Його також підписали керівники громадських організацій «Варта 1», Impaсt, «Зручне місто» та «Львівської асоціації велосипедистів».

ZAXID.NET звернувся до Львівської ОВА за коментарем щодо такої ініціативи та очікує відповіді. Раніше Максим Козицький в інтерв’ю ZAXID.NET пояснював, що вважає такі розпорядження незаконними. З його слів, ЛОВА лише погоджує запити військових частин на вилучення майна з арештмайданчиків.