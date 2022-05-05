Від удару ВАЗ розірвало на дві частини

Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом Opel у Коломиї ВАЗ розірвало навпіл. Аварія сталася поблизу автозаправної станції «Автоплюс» на трасі у напрямку Івано-Франківська. За даними поліції, 49-річний водій ВАЗ при повороті ліворуч не надав перевагу в русі мікроатобусу, що привело до сильного зіткнення. Внаслідок ДТП пасажири обох авто отримали незначні травми, водії не постраждали.

За повідомленням місцевого телеканалу НТК, автомобільна аварія сталася у середу, 4 травня, близько 15:00. Поблизу автозаправної станції у Коломиї на трасі Стрий – Чернівці зіткнулися мікроавтобус Opel із ВАЗ. Від удару ВАЗ розірвало навпіл.

Інформацію про ДТП журналістам телеканалу підтвердив начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. За його словами, внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Івано-Франківської області, повідомлення про ДТП надійшло правоохоронцям о 15:08 середи, 4 травня. За даними поліцейських, 49-річний мешканець Косівського району на автомобілі ВАЗ рухався по трасі в сторону Івано-Франківська. Поблизу АЗС «Автоплюс» водій здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу мікроавтобусу Opel, за кермом якого перебував 41-річний мешканець Коломийського району. Внаслідок ДТП двоє пасажирів ВАЗ і Opel отримали незначні травми.