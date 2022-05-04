Водій тягача DAF наїхав на мікроавтобус, що стояв на узбіччі

Хмельницький суд призначив 5 років тюрми 63-річному мешканцю Волині, який спричинив смертельну ДТП. Неподалік Хмельницького чоловік, який був за кермом тягача, наїхав на припаркований на узбіччі мікроавтобус. Внаслідок удару 27-річний водій мікроавтобуса загинув на місці.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у середу, 4 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Аварія сталась у селі Копистин біля Хмельницького у жовтні 2021 року.

У суді слідчі довели, що 63-річний водій тягача DAF проявив неуважність та допустив наїзд на мікроавтобус Renault Master, що стояв на узбіччі. В результаті зіткнення мікроавтобус відкинуло вперед, а 27-річний потерпілий, який в цей час його ремонтував, опинився під колесами. Від отриманих травм він загинув на місці.

«За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 63-річного волинянина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого», – йдеться у повідомленні. Відтак винуватцеві аварії призначили 5 років тюрми. Крім того, протягом трьох років йому буде заборонено керувати транспортом.