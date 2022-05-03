Внаслідок ДТП двоє пасажирів та водій вантажівки загинули

Суд призначив вісім років тюрми 37-річному мешканцю Хмельниччини, який спричинив аварію з трьома загиблими і втік з місця ДТП. Водій створив аварійну ситуацію на дорозі, через що вантажівка DAF в'їхала у придорожнє кафе. Внаслідок удару загинув водій та двоє пасажирів вантажівки. Натомість винуватець ДТП втік з місця. У суді його визнали винним не лише у вчиненні аварії, а й у залишенні постраждалих людей в небезпеці.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 3 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Аварія сталась грудні 2018 року неподалік села Давидківці, за 15 км від Хмельницького.

Як встановило слідство, 37-річний хмельниччанин, який був за кермом Volkswagen Bora, виїхав з другорядної дороги на трасу і різко зупинився, чим створив аварійну ситуацію. Щоб уникнути зіткнення, водій тягача DAF інстинктивно повернув праворуч та в’їхав в приміщення непрацюючого кафе.

Щоб уникнути зіткнення з легковиком, водій вантажівки інстинктивно звернув праворуч та в'їхав у непрацююче кафе

Внаслідок удару водій фури та двоє його пасажирів загинули на місці пригоди, ще двоє отримали травми. Натомість водій легковика втік з місця аварії.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні ДТП. «За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного хмельничанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель трьох осіб, та у залишенні в небезпеці», – зазначають в прокуратурі. Чоловікові призначили вісім років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом протягом трьох років.

Крім того, він повинен виплатити 1 млн грн морального відшкодування родичам загиблих.