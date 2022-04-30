Внаслідок аварії постраждали 59-річний водій та 48-річна пасажирка ВАЗ

На трасі у селі Скаржинці, що неподалік Хмельницького, у потрійній ДТП постраждали двоє людей – 59-річний водій ВАЗ та його 48-річна пасажирка. За попередніми даними, аварія сталася через невдалий обгін автомобілем BMW, за кермом якого була 32-річка мешканка Хмельницького. Її авто зачепило Chery, яка перекинулася на дах і на зустрічній смузі зіткнулася з ВАЗ-2114.

Як у суботу, 30 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, виклик про ДТП поліція отримала ввечері п’ятниці, 29 квітня, близько 19:00. Аварія сталася на відрізку траси «Чернівці — Хмельницький» поблизу села Скаржинці Розсошанської територіальної громади.

«Попередньо встановлено, що 32-річна хмельничанка на автомобілі BMW під час обгону створила аварійну ситуацію, у результаті якої автомобіль Chery під керуванням 31-річного мешканця Хмельницького перевернувся на дах і на зустрічній смузі зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2114, за кермом якого був 59-річний чоловік», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП постраждали 59-річний водій та 48-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Зараз вони перебувають у лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція встановлює усі обставини аварії.