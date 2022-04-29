У четвер, 28 квітня, у Стрию на Львівщині 41-річний водій Chevrolet Niva збив 7-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Дитину з травмою голови забрали до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася 16:30 на вул. Грабовецькій. 41-річний водій автомобіля Chevrolet Niva, житель Стрия, здійснив наїзд на велосипедиста – 7-річного місцевого мешканця.

Водій Chevrolet Niva збив дитину, що їхала на велосипеді

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За даними від медиків, хлопчика госпіталізували у Стрийську лікарню з травмою голови. Попередній діагноз «перелом орбітальної кістки».

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Усі обставини аварії встановлюють слідчі.