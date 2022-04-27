Від отриманих травм 13-річний хлопець помер у реанімації

У Сваляві внаслідок наїзду Volkswagen Golf загинув 13-річний хлопець. За попередніми даними, він раптово вибіг на дорогу. За кермом автомобіля перебував 34-річний мешканець Закарпаття. Водій одразу викликав на місце ДТП швидку і поліцію, проте дитину врятувати не вдалося: від отриманих травм хлопець помер у реанімації.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася близько 14:00 у середу, 27 квітня, на вулиці Верховинській у Сваляві. «34-річний мешканець села Голубине, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 13-річного хлопчика. Останній, за попередніми даними, раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У поліції уточнюють, що водій Volkswagen Golf одразу викликав на місце події швидку та поліцію, проте врятувати життя дитині медикам не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Працівники поліції освідчили водія, за кермом він перебував тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілем на строк до трьох років. У справі призначать низку експертиз для встановлення об’єктивних обставин аварії.