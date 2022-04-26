Автомобіль з'їхав у річку Тиса, тіло водія поки не знайшли

У селі Луги неподалік Рахова позашляховик Mitsubishi L200 з’їхав у річку Тиса. За кермом авто перебував 73-річний закарпатець, однак його тіло досі не знайшли – рятувальники обстежили вже понад 10 км річки поблизу місця ДТП, але жодних слідів чоловіка не виявили.

Як у вівторок, 26 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, ДТП сталася у селі Луги Рахівського району у понеділок, 25 квітня. Виклик про автомобільну аварію рятувальники отримали близько 15:10. За кермом авто перебував 73-річний мешканець селі Верхнє Водяне.

«Автомобіль Mitsubishi L200 з’їхав в річку Тиса Місце знаходження водія, мешканця с. Верхнє Водяне 1949 року народження, з’ясовується. Проведено обстеження транспортного засобу та правого берега річки – близько 11 км. Тіло ймовірного потопельника не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Фото Андрія Павленка

У прес-службі ДСНС уточнюють, що через високий рівень води, сильну течію в річці та настання ночі пошукові роботи призупинили. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалась одна одиниця техніки державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків та водолазно-рятувальне відділення м. Хуст Аварійно-рятувального загону спецпризначення.