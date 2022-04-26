33-річний водій Mercedes Sprinter загинув після зіткнення з деревом

У понеділок ввечері, 25 квітня, поблизу селища Куликів на Львівщині 33-річний водій Mercedes Sprinter на швидкості в’їхав у дерево та загинув.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 22:00 на дорозі між селом Жовтанці та селищем Куликів Львівського району. 33-річний водій Mercedes Sprinter, мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП водій загинув на місці аварії.

Mercedes Sprinter на швидкості в'їхав у дерево

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Усі обставини аварії з’ясовують слідчі.