33-річний водій Mercedes Sprinter врізався в дерево біля Львова і загинув
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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33-річний водій Mercedes Sprinter загинув після зіткнення з деревом
У понеділок ввечері, 25 квітня, поблизу селища Куликів на Львівщині 33-річний водій Mercedes Sprinter на швидкості в’їхав у дерево та загинув.
У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 22:00 на дорозі між селом Жовтанці та селищем Куликів Львівського району. 33-річний водій Mercedes Sprinter, мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП водій загинув на місці аварії.
Mercedes Sprinter на швидкості в'їхав у дерево
За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Усі обставини аварії з’ясовують слідчі.
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