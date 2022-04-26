Водійка легковика загинула в лобовій ДТП з фурою

У вівторок вранці, 26 квітня, сталася смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Кізлів поблизу Буська. Унаслідок лобової аварії з фурою загинула 38-річна водійка легковика Renault Megane.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, аварія сталася близько 6:00 на трасі Київ-Чоп біля населеного пункту Кізлів, що за 8 км від Буська. Внаслідок ДТП Renault Megane та вантажівки Scania травмувався неповнолітній хлопець, жінка-водій легковика загинула на місці події.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик і фура

Загибла 38-річна водійка була мешканкою Київської області. Її 9-річного сина госпіталізували до лікарні. Через ДТП патрульні забезпечують на трасі реверсне регулювання руху.