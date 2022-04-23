Два водії та один пасажир загинули внаслідок важкої аварії на трасі Київ-Чоп

У суботу, 23 квітня, на трасі Київ-Чоп біля села Новий Милятин сталася важка ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє чоловіків, цю інформацію ZAXID.NET отримав у прес-службі поліції.

Аварія сталася близько 10:00 ранку, біля Нового Милятина у Буському районі. За інформацією поліції, зіткнулися автомобіль Škoda, якою керував мешканець Рівного та мікроавтобус Volkswagen T4 за кермом якого був житель Київської області.

На місці загинули усі учасники ДТП: водії обох машин та пасажир Volkswagen T4. Водієві Škoda був 41 рік, водієві Volkswagen – 42 роки, а пасажирові мікроавтобуса – 40.

На місці працюють рятувальники, вони витягують тіла чоловіків із затиснутих машин, а також поліцейські, які встановлюють причину ДТП.