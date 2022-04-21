На трасі у Рогатинському районі зіткнулися BMW та Peugeot

Внаслідок лобового зіткнення BMW та Peugeot під Рогатином на Прикарпатті загинуло троє людей. За попередніми даними, аварія сталася, коли 27-річна водійка Peugeot виїхала на зустрічну смугу, по якій рухався BMW. Внаслідок зіткнення обоє водіїв загинули на місці аварії. Крім того, загинула 17-річна пасажирка Peugeot.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталося у четвер, 21 квітня, близько 13:00 між Черче та Підкамінь Рогатинського району.

«Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль BMW рухався в сторону Львова. На зустріч йому їхав легковик Peugeot, водійка якого виїхала на смугу зустрічного руху і допустила лобове зіткнення з BMW», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії 47-річний водій BMW та 27-річна водійка Peugeot загинули на місці. Також загинула 17-річна дівчина, яка була пасажиркою Peugeot.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). Встановлюються всі обставин аварії.