Внаслідок зіткнення трьох водіїв та одного пасажира госпіталізували до лікарні

На трасі Львів – Краковець під Львовом трапилась потрійна ДТП, унаслідок якої постраждали четверо людей. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

Аварія трапилась у середу, 20 квітня, на автодорозі Львів – Краковець поблизу населеного пункту Солуки. У ДТП потрапили троє машин: Peugeot 301, Jaguar E-Pace та AUDI A6. За попередньою інформацією, причиною аварії став виїзд на зустрічну смугу одного із водіїв.

Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей. Зокрема, 50-річний водій Peugeot з Яворівського району, 45-річна водійка Jaguar з Пустомитівського району та її 50-річний пасажир, а також 47-річний водій AUDI.