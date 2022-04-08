На місці ДТП, за даними поліції, загинула жінка з двома дітьми

В автокатастрофі на трасі Київ-Чоп біля села П'ятничани, що в Стрийському районі, загинула жінка та двоє немовлят. ДТП сталася пообіді, 8 квітня, повідомила прес-служба поліції у Telegram, зіткнулися два легковика.

Як повідомляє поліція, окрім трьох загиблих, в аварії постраждали ще троє людей. Зіткнулися автомобілі Toyota Corolla, яким керувала 30-річна місцева мешканка, та Audi, за кермом якого був 38-річний чоловік.

Бабуся та двоє немовлят померли до приїзду медиків (фото поліції)

В аварії загинула 53-річна жінка та двоє п'ятимісячних немовлят, які їхали у Toyota. За даними поліції, загибла жінка їхала на передньому сидінні авто і тримала на руках одну дівчинку. Її сестра-близнючка була на задньому сидінні. Вони померли ще до приїзду швидкої.

Ще двоє пасажирів з Toyota, чоловік та жінка – госпіталізовані. Обом по 30 років. До лікарні потрапив і водій іншої машини – Audi.

За попередньою інформацією поліції, водійка не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу руху.