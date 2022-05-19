73-річний водій Mitsubishi L-200 впав у річку поблизу Рахова ще 25 квітня

Поліцейські виявили тіло 73-річного водія Mitsubishi L-200, який ще 25 квітня впав у Тису поблизу Рахова. Загиблого шукали понад три тижні, тіло виявили поблизу Хуста – за понад 100 км від місця падіння водія в річку Тиса. У поліції уточнюють, що тіло водія під мостом у селі Крива виявив місцевий мешканець під час ранкової прогулянки.

Як у четвер, 19 травня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, тіло 73-річного мешканця села Верхнє Водяне Рахівського району виявили на березі річки Тиса поблизу Хуста. Чоловіка шукали з 25 квітня, коли він на Mitsubishi L-200 з’їхав у річку поблизу Рахова. Того дня пенсіонер, рухаючись Mitsubishі L-200, з невідомих причин втратив можливість керування, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із ВАЗ-21099. Від удару позашляховик відкинуло з дороги в річку, машину понесла течія. Пошуки водія були ускладнені сильною течією: у той час у гірських районах Закарпаття були значні опади, рівень води в річках суттєво піднявся.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що про виявлення тіла 73-річного закарпатця у середу, 18 травня, рятувальникам повідомили поліцейські. Загиблого знайшли на березі річки Тиси поблизу Хуста, що за понад 100 км від села, де автомобіль впав у річку.

«Працівниками поліції встановлено, що загиблим є мешканець Рахівського району, с. Верхнє Водяне, який 25 квітня, керуючи автомобілем Mitsubishi L-200 потрапив в ДТП та з’їхав в річку Тиса в селі Луг Рахівського району. Тіло людини вилучено та передано правоохоронцям», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Як пізніше зазначили у прес-службі поліції Закарпаття, тіло 73-річного чоловіка виявив мешканець села Крива Хустського району під час прогулянки. «Заявник повідомив, що під час ранкової прогулянки, під мостом у селі Крива виявив тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 73-річний житель села Верхнє Водяне, якого розшукували з 25 квітня», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці призначили необхідні експертизи. Триває досудове розслідування справи.