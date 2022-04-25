Про причини ДТП наразі не повідомляється, поліція встановлює обставини аварії

На об’їзній дорозі поблизу міста Дунаївці на Хмельниччині внаслідок зіткнення Mitsubishi Lancer та Toyota Sequoia загинули двоє людей – 48-річний водій Mitsubishi та його 50-річний пасажир. Донька та дружина загиблого водія отримали травми, зараз вони перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася у неділю, 25 квітня, близько 13:00 на об’їзній дорозі поблизу міста Дунаївці. На трасі «Житомир — Чернівці» зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer під керуванням 48-річного жителя села Балин та Toyota Sequoia, за кермом якої перебував 40-річний житель Броварів.

«Внаслідок ДТП водій та 50-річний пасажир автомобіля Mitsubishi Lancer від отриманих травм загинули на місці події. 43-річна дружина та 18-річна донька водія отримали травми й були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює усі обставини аварії.