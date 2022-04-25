Від отриманих травм пішохід загинув на місці ДТП

У селі Мамаївці, за 12 км від Чернівців, 21-річний водій Fiat Scudo збив пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Тіло загиблого направили на експертизу. Поліція встановлює особу загиблого.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася ще ввечері суботи, 23 квітня. Виклик про аварію у селі Мамаївці поблизу Чернівців правоохоронці отримали о 21:20.

«Попередньо поліцейські з’ясували: 21-річний водій автомобіля Fiat Scudo на автодорозі Н-10 допустив наїзд на чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми не сумісні з життям. Тіло потерпілого правоохоронці направили на експертизу», – йдеться повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу потерпілого. Особливі прикмети загиблого – вставна нижня щелепа та татуювання: на середньому пальці лівої руки «CАТ»; на лівій ключиці «В(III) PH+»; також на лікті лівої руки напис латинськими літерами.