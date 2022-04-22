Двоє пасажирів Mitsubishi Carisma перебувають у лікарні, водії не постраждали

Поблизу Тисмениці 31-річний п'яний водій Mitsubishi Carisma виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів Mitsubishi Carisma, вони перебувають у лікарні.

За інформацією прес-служби поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері п’ятниці, 21 квітня, близько 21:20 між населеними пунктами Марківці та Тисмениця. Поліцейські встановили, що 31-річний водій Mitsubishi Carisma не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення зі автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 51-річного мешканця Хмельниччини.

«У результаті ДТП двоє пасажирів Mitsubishi Carisma травмувалися, вони доставлені у медзаклад. Водії транспортних засобів не постраждали.У керманича Mitsubishi Carisma виявлено ознаки алкогольного сп'яніння - 1.65 проміле, інший водій – тверезий», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.